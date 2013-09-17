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حنان مطاوع تنتهي من تصوير "القشاش" خلال أيام

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حنان مطاوع تنتهي من تصوير "القشاش" خلال أيام حنان مطاوع تنتهي من تصوير "القشاش" خلال أيام

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 11:59

أوشكت الفنانة حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "القشاش"، حيث ستنتهي من تصوير جميع مشاهدها بالكامل خلال أيام.

وأشارت حنان مطاوع إلى أن الدور الذي تجسده خلال أحداث فيلم "القشاش" يختلف تماما عن طبيعة الدور الذي تلعبه في فيلمها الجديد "قبل الربيع"، والذي لم يتحدد بعد موعد طرحه في دور العرض السينمائي المختلفة، حيث تجسد حنان في فيلم "القشاش" الذي يلقي الضوء على الظلم الاجتماعي والقهر وتأثيره على المجتمع ، دور ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز التي تواجه العديد من المفاجآت والصراعات.

وتجسد حنان مطاوع خلال أحداث فيلم "قبل الربيع" شخصية "دعاء" الفتاة الشعبية صاحبة الميول الثورية والتي تتمتع بخفة الظل.

وتدور أحداث فيلم "قبل الربيع" حول كل ما حدث فى الشهور القليلة قبل اندلاع ثورة 25 يناير، ويشارك فى بطولته كل من هنا شيحة ، وأحمد وفيق ، وعمرو ممدوح ، ومنى هلا ، وهو من تأليف وإخراج أحمد عاطف.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع السينمائية فيلم "حفلة منتصف الليل" الذى حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائى والذى شاركها فى بطولته كل من رانيا يوسف وعبير صبري.

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