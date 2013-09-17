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الحديني: افتتاح عرض "محصلش" في عيد الأضحى على المسرح العائم

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الحديني: افتتاح عرض "محصلش" في عيد الأضحى على المسرح العائم الحديني: افتتاح عرض "محصلش" في عيد الأضحى على المسرح العائم

كتب : أ ش أ الثلاثاء 17-09-2013 12:15

قال الفنان محمود الحديني، إنه من المقرر أن يتم افتتاح العرض المسرحي "محصلش"في عيد الأضحى القادم على المسرح العائم، مشيرا إلى أنه تم إرجاء عرض المسرحية طوال الفترة الماضية نظرا لقرب المسرح العائم من ميدان النهضة إلى جانب فترة حظر التجوال.

وأشار محمود الحديني إلى أنه تقرر بدء عرض المسرحية في موسم عيد الأضحى بعد استقرار الأوضاع الأمنية وتخفيف فترة حظر التجوال إلي الساعة 11 مساء ، معربا عن أمله أن يكون عرض المسرحية بداية حقيقية لعودة النشاط المسرحي الذي توقف كثيرا طوال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المسرحية المأخوذة عن نص للكاتب الفرنسي "موليير" تعد نموذجا للمسرح الذي يعتمد على كوميديا الموقف، حيث تدور أحداثها حول قضية الشك وعدم الثقة بالآخر، والغيرة التي تتسبب في انهيار الأسرة.

"محصلش" إعداد ياسر أبو العنين، وإخراج عمرو قابيل، وبطولة محمود الحديني، منى حسين، إيمان السيد، عبير مكاوي، عمر خورشيد، هاجر، وألحان باهر الحريري، أشعار سيد الأباصيري.

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