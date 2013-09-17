أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بجامعة الفيوم

Google+ Print
بالصور.. حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بجامعة الفيوم بالصور.. حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم، وخالد إسماعيل حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بمركز الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عطا الله منسق عام الأنشطة الطلابية، وصالح جمعه أمين عام الجامعة وهشام عويس حسن مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعمرو زهير مدير مركز الأنشطة الطلابى، وإدارى المركز والمدربين وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين، وذلك مساء أمس الاثنين.

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور عبد الحميد عبد التواب فى كلمته بالمجهود والمستوى الطيب الذى وصل إليه مركز الأنشطة الطلابية بالجامعة خاصة حمام السباحة، مشددا على دور الرياضة فى الإعداد النفسى والبدنى للطلاب والشباب، بالإضافة إلى دورها الترويحى.

فيما أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة فى كلمته على دور القائمين على إدارة المركز فى زيادة الأعداد المشاركة فى حمام السباحة إلى 3092 لاعبا خلال العام الحالى، حيث كانت المشاركة فى العام السابق 1149 لاعبا.
> وتنوعت فقرات الحفل ما بين عرض تقديمى وفقرة غنائية وعرض للنماذج التى تم تدريب اللاعبين عليها، وفى نهاية الحفل قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم الإداريين العاملين بمركز الأنشطة الطلابية واللاعبين الذين شاركوا فى العروض المائية.

1%20(1).jpg

1%20(2).jpg

1%20(3).jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365