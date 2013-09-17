بالصور.. حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم، وخالد إسماعيل حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل ختام النشاط الصيفى بحمام السباحة بمركز الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عطا الله منسق عام الأنشطة الطلابية، وصالح جمعه أمين عام الجامعة وهشام عويس حسن مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعمرو زهير مدير مركز الأنشطة الطلابى، وإدارى المركز والمدربين وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين، وذلك مساء أمس الاثنين.

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور عبد الحميد عبد التواب فى كلمته بالمجهود والمستوى الطيب الذى وصل إليه مركز الأنشطة الطلابية بالجامعة خاصة حمام السباحة، مشددا على دور الرياضة فى الإعداد النفسى والبدنى للطلاب والشباب، بالإضافة إلى دورها الترويحى.

فيما أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة فى كلمته على دور القائمين على إدارة المركز فى زيادة الأعداد المشاركة فى حمام السباحة إلى 3092 لاعبا خلال العام الحالى، حيث كانت المشاركة فى العام السابق 1149 لاعبا.

> وتنوعت فقرات الحفل ما بين عرض تقديمى وفقرة غنائية وعرض للنماذج التى تم تدريب اللاعبين عليها، وفى نهاية الحفل قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم الإداريين العاملين بمركز الأنشطة الطلابية واللاعبين الذين شاركوا فى العروض المائية.



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