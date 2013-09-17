5 أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من أعراض الإنفلونزا

كتب : منى السداوي الثلاثاء 17-09-2013 11:26

مع اقتراب فصلى الخريف والشتاء، وما يصاحبهما من تغيرات في الجو من بارد لدافئ، تظهر بعض الأعراض على الجسم كارتفاع حرارة والرشح والقيء، التي تنبأ باحتمالية الإصابة بالإنفلونزا، فأول ما يتبادر إلى الذهن هو تناول المضادات الحيوية حتى تتلاشى الأعراض، لكن يمكن التخلص من هذه الأعراض بتناول بعض الأطعمة التي تعمل على تهدئة المعدة والحلق والأنف، منها:

1- الزنجبيل الساخن: يعتبر الأشهر استخداما في الدول الأوربية لعلاج البرد والسعال، لأنه يعمل على تهدئة الحلق، وإذابة البلغم.

2- حساء الدجاج بالخضروات المسلوقة: تعمل على ارتياح المعدة مما يسهل من عملية الهضم، كما أن الفيتامينات المتواجدة في الحساء والبروتينات الموجودة بالدجاج تساعد على التعافي من الإنفلونزا.

3- التفاح: تناول تفاحة طازجة قبل كل وجبة يعطي الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول كمية كبيرة من الطعام الذي يؤدى إلى الشعور بالغثيان.

4- الخبز المحمص: عند الإصابة بالإنفلونزا يشعر المريض بعدم الرغبة في تناول الطعام، ولذلك فتناول الخبز المحمص مع المضغ الجيد يعمل على امتلاء المعدة والشعور بالشبع إلى حد ما.

5- الخضروات على البخار مع البهارات: تعمل على تهدئة الجسم والشعور بالراحة، ما يؤدي إلى انتعاش الجسم.