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رئيس "قضاة الإسكندرية" يطالب بنص دستورى يخصص ميزانية مستقلة للقضاء

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رئيس "قضاة الإسكندرية" يطالب بنص دستورى يخصص ميزانية مستقلة للقضاء رئيس "قضاة الإسكندرية" يطالب بنص دستورى يخصص ميزانية مستقلة للقضاء

أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ضرورة أن ينص فى الدستور على مبدأ استقلال القضاء والضمانات اللازمة لتحقيق الفصل بين السلطات، لأن الدستور هو الذى يحمى استقلال القضاء.

وقال "أبو عيانة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هناك مطالب رئيسية للقضاة انتهوا إليها خلال ورشة عمل عقدها نادى قضاة الإسكندرية، وتتمثل فى النص على استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل، وتخصيص ميزانية مستقلة للقضاء بنسبة من الموازنة العامة للدولة.

وشدد رئيس نادى قضاة الإسكندرية على ضرورة أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المهيمن على كافة الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية سواء الأمور المالية أو الإدارية أو الفنية، وأن يتم تقليص صلاحيات وزير العدل المتعلقة بالقضاة، وتكون تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء بدلاً من وزارة العدل.

وأشار "أبو عيانة" إلى أن استجابة لجنة الخمسين لتعديل الدستور لمطالب ومقترحات القضاة وإدراجها فى الدستور ستكون انتصارا كبيرا للقضاء.

الجدير بالذكر، أن وفدا من لجنة الخمسين لتعديل الدستور سيزور نادى قضاة مساء غدا الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ويستقبله مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وبعض رجال القضاء، لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم فى الدستور.

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مصر 365

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