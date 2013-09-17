"الرباط" توقع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "صحة مصري"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

وقعت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مذكرة تفاهم لاطلاق مبادرة "صحة مصري" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تهدف إلى توفير تقديم خدمة صحية أفضل للمصريين.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها أمام المؤتمر الذي عقد اليوم، لتوقيع المذكرة، إنه تم وضع أساس من التعاون فيما بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير بتوفير خدمة صحية أفضل خاصة للمواطن الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن المذكرة تقوم على ثلاثة بنود هامة، وأساسية، هي: دعم القطاع الصحى فى الانشطة الطبية والصحية المختلفة وكذلك تطبيق برنامج العدالة الاجتماعية والقيام بمشروعات تقوم بالنهوض بتنمية العاملين بالقطاع كما تقوم بنود المذكرة على تشجيع التعليم والابتكار من خلال عقد ورش تعليمية وتدريبية.

وأضافت الوزيرة، أنه تم الاتفاق فيما بين الوزارة ومؤسسة "مصر الخير" على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بداخل مذكرة التفاهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة، أن العنصر البشري أصبح بؤرة الاهتمام بوزارة الصحة من خلال التنمية البشرية والتدريب، مشيرا الى أنه ليس هناك نقص في الاجهزة والمعدات لدى قطاعات الوزارة انما ينقصها تدريب العنصر البشري الأمر الذي دفع الوزارة للموافقة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسة مصر الخير لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات الصحية.