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ممثّلات سوريّات إلى عالم الغناء بسبب الأحداث الدامية

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ممثّلات سوريّات إلى عالم الغناء بسبب الأحداث الدامية ممثّلات سوريّات إلى عالم الغناء بسبب الأحداث الدامية

ما بين عالم التمثيل والغناء، تتنقّل فنانات سوريا اليوم، إذ حالما انتهت الفنانة أمل عرفة من تسجيل أغنية وطنية وإنسانية، تحمل عنوان "دوّر ع حالي"، أعلنت الفنانة ديمة قندلفت عن تحضيرها أغنية مهداة إلى بلدها سوريا أيضاً.
ولعلّ الأحداث الدّامية التي تشهدها سوريا، قد دفعت فناناتها إلى الغناء لها، في محاولة لحمل رسالة حبّ وسلام، هدفها وقف نزيف الدم والحرب، لا سيّما في ظلّ تراجع الإنتاج الدراميّ مقارنة بسنوات ما قبل الحرب.
وتتعاون قندلفت في أغنيتها الجديدة مع الملحّن اللبناني زياد بطرس، فيما كتبت عرفة أغنيتها بنفسها، وصوّرتها مؤخّراً على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المخرج مصطفى برقاوي.
يُشار إلى أنّ كلاً من الفنانتين أمل عرفة وديمة قندلفت تملكان خامات صوتيّة جميلة. فقد غنّت عرفة في أكثر من مرّة خلال مسلسلاتها، إلى جانب غنائها العديد من الأغاني الوطنية، فيما بدأت قندلفت الغناء في "جوقة الفرح" الدمشقيّة، قبل أن تنتقل إلى جوقة أخرى اسمها "قوس قزح".

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