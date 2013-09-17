مؤسسة الأورمان تجرى 250 عملية عيون مجانية بقنا والأقصر

أجرت مؤسسة الأورمان بالتعاون مع دار العيون 250 عملية عيون مجانية ما بين مياه بيضاء وزرقاء وحالات أخرى، وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين بقنا.

> وقال وليد أبو الفضل مدير إدارى بمؤسسة دار العيون فى تصريح صحفى اليوم، إن الحالات المتقدمة للعلاج تتراوح ما بين 400 إلى 500 حالة، مضيفاً أن العمليات قام بها استشارى عيون بمستشفى قنا الجامعى، مع متابعة العمليات لمدة شهر.

> وأضاف أبو الفضل أن القافلة قاصرة على محافظتى قنا والأقصر، بمعدل يوم لكل مركز من المحافظتين.

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