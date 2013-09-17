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الأهلي يجهز متعب أمام أورلاندو

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الأهلي يجهز متعب أمام أورلاندو الأهلي يجهز متعب أمام أورلاندو

أنهى الأهلي إجراءات سفر عماد متعب مهاجم الفريق إلى جنوب إفريقيا تمهيدا لإمكانية مشاركته أمام أورلاندو بايرتس.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الإداري أنهى أوراق سفر عماد متعب حتى تكون كل الأمور جاهزة حال اختيار الكابتن محمد يوسف له ضمن قائمة الفريق المسافرة لمواجهة أورلاندو.

وغاب متعب عن الملاعب منذ 3 أشهر بسبب إصابة في الظهر تطلبت العلاج والتأهيل في ألمانيا، قبل أن يتعافى اللاعب من إصابته.

ويستعد متعب للعودة تدريجيا إلى صفوف الأهلي وهو ما يدفع الجهاز الفني لاصطحابه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في جزء من لقاء أورلاندو بعدما ضمن الفريق الأحمر التأهل إلى نصف النهائي.

ويواجه الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري.

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