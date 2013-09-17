بالفيديو - أجمل هدف لمصر في تصفيات المونديال؟

أي الأهداف التي سجلها منتخب مصر في تصفيات مونديال 2014 كان الأجمل؟ سؤال وجهه FilGoal.com لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وسجل الفراعنة 16 هدفا في مرحلة المجموعات من تصفيات المونديال، المؤهلة للمرحلة النهائية.

وكان محمد صلاح نجم بازل هداف التصفيات، بعدما سجل ستة أهداف.

وجاءت أكثر إجابات زوار FilGoal.com لصالح هدف صلاح الأخير في التصفيات في مرمى غينيا في مباراة الجولة السادسة في الجونة.

حيث سجل جناح بازل الشاب هدف مصر الثالث في مرمى الضيوف بعد جملة فنية رائعة بينه وبين أحمد فتحي ومحمد أبو تريكة، أنهاها الأخير بصناعة الهدف بكعب رائع.

وفازت مصر 4-2، لتتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات برصيد كامل من النقاط بـ18 نقطة.