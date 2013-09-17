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طائرات الجيش تقصف قرية جوز أبو رعد جنوب رفح

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طائرات الجيش تقصف قرية جوز أبو رعد جنوب رفح طائرات الجيش تقصف قرية جوز أبو رعد جنوب رفح

كتب : صلاح الدين البلك منذ 33 دقيقة

قصفت طائرتان حربيتان صباح اليوم قرية أبو رعد جنوب رفح بالصواريخ، وذلك بحسب تأكيد شهود عيان.

وأضاف شهود من منطقة جوز أبو رعد أن الطائرات أغارت على 3 مخازن لتهريب البضائع إلى الأنفاق.

وتأكد أنه تم تفجير صهريج لتهريب الوقود وحرق مخزنين آخرين بهما ملابس وأدوات مدرسية معدة للتهريب إلى غزة.

وما زالت الطائرتين تواصلان القصف والتحليق على مناطق جنوب رفح حتى الآن.

وأوضح شهود أن المنطقة الجنوبية من رفح أصبحت خالية تماما من السكان خوفا من الاستهداف، وأن عشرات الأهالي تركوا منازلهم خشية تعرضهم لعمليات القصف في مناطق أبو حلو وحق الحصان وأبو أشتيوى جنوب رفح.

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