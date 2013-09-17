البقول النباتية تعوض النباتيين عن البروتين الحيوانى

يعتمد البعض فى غذائهم على الأغذية النباتية فقط ولا يأكلون اللحوم بمختلف أشكالها، وهؤلاء يطلق عليهم "النباتيون"، والنظام الغذائى النباتى نظام يستبعد مختلفَ أنواع اللحوم، كما يقول الدكتور مصطفى سارى استشارى التغذية والعلاج الطبيعى، مشيرا إلى وجود أنواع كثيرة من الأنظمة النباتية، فهناك النظام النباتى الصرف الذى يستبعد جميع أنواع اللحوم والمُنتجات الحيوانية والنظام النباتى اللبنى الذى يتضمَّن أغذيةً نباتية، بالإضافة إلى مشتقّات الألبان والبيض، ويستطيع الإنسانُ أن يحصلَ على حاجاته كلِّها من المواد المُغَذِّية من خلال النظام الغذائى النباتى. لكن عليه أن ينتبهَ إلى تناول تشكيلة واسعة من الأطعمة حتى يلبى احتياجاتِه الغذائية.

ومن المواد الغذائية التى يتعين على النباتيين التركيز عليها: البروتينات والحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين ب12.

ويقول الدكتور سارى إن البروتين له وظائفَ هامة كثيرة فى الجسم. وهو أَساسى لنمو الجسم واستمراره، وتعد الأحماضُ الأمينية حجر البِناء فى مختلف البروتينات، وهى تعمل على بناء مختلف البروتينات اللازمة للجسم. لذلك فإن النباتيين عليهم تعويض اللحوم بتناول تشكيلة من البقول الغنيَّة بالبروتين، يوميا.

ويعد فول الصويا مصدراً هاماً للبروتين، ويحوى جميعَ الأحماض الأمينية الأساسية، حيث يحوى فنجاناً واحداً من حبوب فول الصويا من البروتين ما تحويه 85 جراماً من اللحم الأحمر، وهو صحى أكثر من اللحوم، لأنه لا يحتوى على الكوليسترول، فضلاً عن انخفاض نسبة الدهن فيه وارتفاع نسبة الألياف.

ويشير سارى إلى أهمية الحديد فى نقل الأكسجين عبر الدم، لذلك لابد من تناول كميات كافية منه حتى لا يصاب الإنسان بفقر الدم، ويوجد الحديد النباتى كما يقول سارى فى العَدس والبازلاء والفاصوليا والفول والسبانخ والأوراق الخضراء من الفجل وخبز القمح الكامل وبعض الفواكه المجففة.

> لا يجرى امتصاص الحديد النباتى فى الجسم بسهولة امتصاص الحديد الحيوانى، وهذا ما قد يُسَبِّب مشكلاتٍ صحِّيةً للنباتيين. لكن من الممكن تدارك الأمر ومساعدة الجسم على زيادة امتصاص الحديد النباتى من خلال تناول فيتامين سى.