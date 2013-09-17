صور – السويس تغرق فى مياه الصرف الصحى

السويس – عبد الله ضيف: منذ 1 ساعة 33 دقيقة

انفجرت صباح اليوم الثلاثاء، ماسورتى صرف صحي، إحداهما رئيسية بميدان الأربعين بمحافظة السويس، والثانية "ماسورة" فرعية.

أدى الانفجار إلى غرق ميدان الأربعين وشارعي "أحمد عرابي" و"الجيش" اللذان يربطان شمال المدينة بجنوبها في مياه الصرف الصحي، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وتكدس السيارات.

> على الفور انتقلت سيارات و"أوناش" الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس لموقع انفجار الماسورتين، لمحاولة إصلاحهم، بعد تحويل اتجاه المياه إلى بعض أبيار الصرف الصحي بالمنطقة لعدم تفاقم الأزمة.