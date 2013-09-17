أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

صور – السويس تغرق فى مياه الصرف الصحى

Google+ Print
صور – السويس تغرق فى مياه الصرف الصحى صور – السويس تغرق فى مياه الصرف الصحى
السويس – عبد الله ضيف:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة

انفجرت صباح اليوم الثلاثاء، ماسورتى صرف صحي، إحداهما رئيسية بميدان الأربعين بمحافظة السويس، والثانية "ماسورة" فرعية.

أدى الانفجار إلى غرق ميدان الأربعين وشارعي "أحمد عرابي" و"الجيش" اللذان يربطان شمال المدينة بجنوبها في مياه الصرف الصحي، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وتكدس السيارات.
> على الفور انتقلت سيارات و"أوناش" الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس لموقع انفجار الماسورتين، لمحاولة إصلاحهم، بعد تحويل اتجاه المياه إلى بعض أبيار الصرف الصحي بالمنطقة لعدم تفاقم الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية