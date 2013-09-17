نفحات شرقيّة في منزل Hilary Swank

Hilary Swank ممثلة أمريكيّة شهيرة، نالت عدداً من الجوائز العالميّة، واستطاعت أن تنافس أشهر الممثلات في عالمي التلفزيون والسينما.

"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الفخم الذي يقع على شواطئ "كاليفورنيا"، علماً أنّها عرضته للبيع مقابل 9.45 مليون دولار أمريكيّ، بعد انفصالها عن زوجها الممثّل Chad Lowe.

ويمتاز هذا المنزل بإطلالة رائعة على المحيط الهادئ، ويمتدّ على مساحة 6.722 قدماً مربّعاً، ويضمّ 6 غرف نوم و5 حمّامات وصالة للسينما، بالإضافة إلى حوضٍ ضخم للسباحة يتوسّط حديقته.

وترسم الألوان الرائقة ديكور غرفة المعيشة المريحة، وتفترشها سجّادة شرقيّة مشغولة يدويّاً، تتكئ إليها أريكة يُغطّيها القماش الأبيض، فضلاً عن مقعدين من الخشب، تتوسّطهما طاولتان ملتصقتان، تتمركزان قبالة الموقد الذي يعلوه التلفاز، بالإضافة إلى خزانة ضخمة زرقاء تتموضع بجانب النافذة وتضمّ عدداً من "الاكسسوارات".

وفي إحدى الزّوايا المُطلّة على البحر، خصّصت المالكة جلسة أثّثتها بطاولة ذات سطح من الخشب، تحمل بعض التحف المزيّنة بأزهار دوّار الشّمس، وتلتف حولها أريكة يغطّيها القماش الأخضر الفاتح، بالإضافة إلى 5 كراسٍ مصنوعة من الحديد، فيما يتدلّى من السّقف زوج من الفوانيس الشرقية التي تُضفي نوراً دافئاً على الغرفة.

وتتوسّط المطبخ الفسيح طاولة ضخمة ذات سطح من الرّخام، وتتعدّد الخزائن المثبتة إلى الحائط والمصنوعة من الخشب الأبيض.

وحرصت المالكة على إعداد غرفة طعام رسميّة لتبقى جاهزة لاستقبال 12 ضيفاً، تتألف من طاولة ضخمة مستطيلة ذات سطح من الخشب، تلتفّ حولها كراس خشبيّة، وتتدلّى من سقفها ثريّتان نحاسيّتان.

وتُسيطر البساطة على غرفة النوم الرئيسة الفسيحة التي تحظى بعدد وافر من النوافذ، وتتألّف من سرير مزدوج ذي 4 أعمدة، تغطّيه ناموسيّة بيضاء شفّافة، وإلى جانبيه طاولتان خشبيّتان تحملان زوجاً من "الأباجورات"، لإضفاء إنارة خفيفة على الغرفة. كما وُزّعت المقاعد في زوايا الغرفة، فضلاً عن طاولة من الخشب الأبيض، تعلوها مرآة ضخمة محاطة بإطار خشبيّ.

وقد خصّصت المالكة صالة للسينما، مؤلّفة من كراسٍ جلديّة، موزّعة على ثلاثة صفوف، قبالة شاشة عرض ثلاثيّة الأبعاد.

وتُحيط بالمنزل حديقة غنيّة بالنباتات والأزهار، حيث تتلألأ مجموعة من أنواع الخضر العضويّة.وثمة جلسة خارجيّة تطلّ على الحديقة والمسبح، تتألّف من طاولة مستطيلة، يلتفّ حولها عدد من كراسي الخيزران، ويتدلّى من السّقف زوج من الفوانيس التي تُشيع جوّاً من الاسترخاء على المكان.

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