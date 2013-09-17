الرجال أكثر إصابة بمرض عمى الألوان من الإناث

قال الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب العيون، إن مرض عمى الألوان هو مرض وراثى عبارة عن عدم التمييز بين لون من الألوان وغيره يصيب الذكور أكثر من الإناث لأن الأم تحمله فى الجينات الوراثية ولا يظهر عليها المرض وتورثه لأبنائها من الذكور، لافتا أنه يكون أيضا نتيجة لخلل فى العين أو العصب البصرى يفقد الإنسان فيه القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاثة وهى الأحمر، الأخضر، الأزرق أو تكوين لونين، وبذلك لا يستطيع الإنسان أن يرى ألوانا على الإطلاق.

أكد الطوخى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعراض عمى الألوان تبدأ فى الظهور من سن 12:15 سنة، وتكون الأعراض رؤية طيف من الألوان المختلفة مع رؤية القليل من الألوان، وأن من يحدده الطبيب، مشيرا إلى أن مرض عمى الألوان لا يوجد له علاج، ومن الممكن أن يتم استعمال عدسات لاصقة أو نظارات خاصة تساعد على التمييز بين الألوان المختلفة لكنها لا تؤدى إلى رؤية الألوان من جديد.