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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشر فيديو لإعتقال 7 رهائن

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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشر فيديو لإعتقال 7 رهائن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشر فيديو لإعتقال 7 رهائن

ارشيفية

كشفت صحيفة اخبار نواكشوط الموريتانية انها حصلت على شريط فيدو يظهر فيه سبعة من الرهائن الغربيين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، هم: أربعة فرنسيين وهولندي وجنوب إفريقي وسويدي.

واضافت الصحيفة ان المحتجزين الأربعة الفرنسيين اختطفوا من مجمع لليورانيوم في شمال النيجر قبل ثلاث سنوات، إضافة إلى هولندي وسويدي وجنوب افريقي اختطفوا من مدينة تبمكتو شمال مالي.

وأفادت الصحيفة أن نشر الفيديو يتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على اختطاف الفرنسيين من النيجر، حيث يحتجزهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، في شمال مالي.

واوضح المصدر ان الرهائن تحدثوا خلال الشريط مطالبين بإنقاذهم واكد الفرنسي “دانيال لاريب”، الذي يقدم نفسه على أنه رئيس مجموعة شركة أريفا، انه اختطف من شمال النيجر من مدينة آرليت، ويتحدث انه بصحة جيدة لكنه مهدد بالقتل، ويحمل الفرنسية مسؤولية أي مكروه قد يصيبه، وطالب الشعب الفرنسي وعائلته وأقاربه وأصدقاءه وزملاءه في العمل والمنظمات العالمية بالتكاتف والضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إطلاق سراحه، وأضاف أن حياته كانت في خطر بسبب القصف الفرنسي.

 

أ ش أ

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