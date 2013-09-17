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Jennifer Aniston في إطلالة خالية من اللون الأسود

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Jennifer Aniston في إطلالة خالية من اللون الأسود Jennifer Aniston في إطلالة خالية من اللون الأسود

عرفت الممثِّلة الشهيرة Jennifer Aniston بإخلاصها الشديد للون الأسود، فلا تكاد تخلو إطلالاتها من هذا اللون سواءً ارتدته بفستان أسود قصير كما تفعل عادةً أو بدلة رسميَّة أنيقة، وإن قررت أن تغيِّر Aniston لون فستانها فإنَّها تعمد إلى اختيار حذاء كلاسيكيّ باللون الأسود، لهذا السبب كانت إطلالتها هذه مفاجأة بالنِّسبة لنا.
حيث ارتدت الممثِّلة فستاناً رمادياً حمل توقيع المصممة Vivienne Westwood أثناء الترويج لفيلمها الجديد "Life of Crime" في مهرجان "تورينتو" السينمائيّ، وقد تميَّز بالقصَّة الكلاسيكيَّة التي عرفت بها المصممة دائماً.
ونسَّقت Jennifer Aniston فستانها مع حذاء لحميّ من نفس المصممة، أمَّا شعرها فتركته منسدلاً كما تفعل دائماً.
شاهدي في الصُّور تفاصيل إطلالة Jennifer Aniston بفستان المصممة Vivienne Westwood.

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