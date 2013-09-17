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ماذا قدَّم Tom Ford لربيع وصيف 2014

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ماذا قدَّم Tom Ford لربيع وصيف 2014 ماذا قدَّم Tom Ford لربيع وصيف 2014

تتميَّز تصاميم Tom Ford بالأناقة التي تبرز جمال السيِّدة التي ترتديها، وهذا ما جعل النَّجمات يخترن تصاميمه ليظهرن بها في مناسبات مختلفة, فهو أحد المصممين المفضَّلين لدى العديد من النَّجمات العرب والأجانب، مثل: أحلام, وإليسا, وهيفاء وهبي, وJ Lo ، و Gwyneth Paltrow.... شاهدي أجمل إطلالاتهنَّ بأزياء Tom Ford هنا.

قدَّم المصمم Tom Ford مجموعة أزياء جميلة لموسم ربيع وصيف 2014 تميَّزت بقصَّاتها المتقنة وتفاصيلها الأخَّاذة، وكان من بينها فساتين جميلة بدت وكأنَّها مصنوعة من الشرائط التي التفَّت حول جسم العارضة، وأخرى أبهرتنا بتفاصيلها التي كانت أشبة بلوحة فسيفساء غاية في الجمال، كما تنوَّعت المجموعة بين الأزياء اليوميَّة الخفيفة وصولاً إلى فساتين السهرة والبدل الاستعراضيَّة.
شاهدي في الصُّور كيف بدت أزياء Tom Ford لربيع وصيف 2014.

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سيدتي