حقائب Native من الجلود النادرة

تعدّ علامة الحقائب الفاخرة "نيتف" Native علامة تجارية متخصّصة في الجلود الفاخرة، وهي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها. وتتميّز "نيتف" بأنها الشركة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بصنع منتجات راقية من الجلود الفخمة. ومما يميّز كل منتج من هذه المنتجات أنه يُصنع بمهارة فائقة وتقنيات وفن متوارث من جيل إلى آخر. ويقف وراء هذه العلامة التجارية الزوجان مالكاني اللذان يعملان في صناعة الجلود منذ فترة طويلة. وقد قررا مؤخراً إزاحة الستار عن علامتهما التجارية "نيتف/ Native" للحقائب وعرضها على العالم. ومن جهة أخرى، فإن التصاميم التي يقدمونها يتم ابتكارها من خلال كبار المصممين الإيطاليين. وتمتاز الجلود المستخدمة في صناعة الحقائب بأنها مصنوعة من جلود الأبل والجلود النادرة كالثعابين والنعام والتماسيح، حيث يتم دبغ الجلود بالخضروات، ولا يتم استخدام أي معادن في هذه العملية؛ لذلك فهي خالية من الكروم. وتنقسم الحقائب إلى مجموعتين: نسائية ورجالية.