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آلام الأذن الوسطى قد تسبب شقاوة الأطفال

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آلام الأذن الوسطى قد تسبب شقاوة الأطفال آلام الأذن الوسطى قد تسبب شقاوة الأطفال

اعتادت الأمهات أن شقاوة الأطفال تسبب فى حدوث جروح قطعية وخاصة فى منطقة الركبة أو اليدين إلا أن الجديد أن بعض الأبحاث أثبتت أن آلام الأذن أو الإصابات بها قد تسبب اضطرابات سلوكية.

حيث يقول الدكتور عماد مجدى اخصائى أمراض نفسية، وعلاج الإدمان، إن كثيرين من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات بالسلوك أو ما يعرف باسم (الشقاوة الشديدة للأطفال) كان يعتقد أن هذا بسبب وجود خلل بالدماغ، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن بعض آلام الأذن أو وجود الاضطرابات بالأذن يسبب اضطرابات السلوك.

وأضاف عماد أنه تم اكتشاف أن الاختلال الوظيفى للأذن الوسطى (والذى غالبا ما يكون نتيجة خلل جينى ولكن يمكن أن تحدث الإصابة نتيجة إصابة خارجية) يسبب فى وجود خلل عصبى يسبب فرط النشاط والسلوك للطفل.

وقال عماد إن خلل الأذن أو ضعف السمع قد يسبب فى وجود اضطرابات السلوك بالنسبة للطفل، ولذلك هناك اتجاه إلى ضرورة وجود سماعات لعلاج تلك الحالة، ربما يتم من خلالها علاج اضطرابات السلوك أو الشقاوة الشديدة.

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