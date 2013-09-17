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طبيب: احذر المضادات الحيوية لأنها قد تسبب الإسهال

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طبيب: احذر المضادات الحيوية لأنها قد تسبب الإسهال طبيب: احذر المضادات الحيوية لأنها قد تسبب الإسهال

الإسهال الشديد والمصاحب لنزول الدم مع البراز لا شك أنه من العلامات الخطيرة وقد يكون بسبب الإصابة بنزلات معوية أو له أسباب أخرى فما هى تلك الأسباب.

تقول الدكتورة سناء هانى أخصائية أمراض الباطنى والكلى أن أدوية المضادات الحيوية قد يكون لها آثار جانبية ومنها التسبب فى حدوث حالات الإسهال ولكن بعض المضادات الحيوية يسبب الإسهال الشديد.

وعادة ما يكون ذلك بسبب أن المضادات الحيوية تتسبب فى حدوث اختلال بين البكتريا الطبيعية الموجودة بالمعدة وبين البكتريا المهاجمة للجسم بأمعاء الإنسان مما يقتل البكتريا الجيدة ويزيد معدل البكتريا السيئة بالجسم .

وتظهر أعراض الإصابة بالإسهال بعد تناول مضادات الحيوية لمدة أسبوع على الأقل ويبدأ بإسهال متكرر للبول المتكرر ثم الآلام شديدة بالطن أو ما يعرف باسم (المغص) مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وان يكون البراز مصحوبا بدم أو مخاط وشعور المريض بالغثيان وفقدان الشهية.

ولعلاج تلك الحالة نصحت سناء أن علاج الإسهال الطبيعى فى الإكثار من تناول السوائل ويفضل أن تكون مياة والابتعاد عن المشروبات المليئة بالسكر بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف الملينة للمعدة.

وفى بعض الحالات الشديدة يوصى الطبيب بأهمية تناول العقاقير الدوائية المضادة للإسهال ولا ينصح بتناول أى أدوية خاصة بالإسهال بدون استشارة الطبيب أو الصيدلى.

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مصر 365