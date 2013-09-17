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وصول جثمان ضابط الشرطة المصاب في فض “النهضة” من لندن

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وصول جثمان ضابط الشرطة المصاب في فض “النهضة” من لندن وصول جثمان ضابط الشرطة المصاب في فض “النهضة” من لندن

جثمان ضابط الشرطة المصاب في أحداثالنهضة

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الملازم أول محمد محمود عبد العزيز الضابط بالعمليات الخاصة والذي استشهد بالمستشفى بلندن اثر إصابته في احداث فض ميدان “النهضة” منذ اكثر من شهر وكان يرافقه شقيقه عبد العزيز .

كان في استقبالهم بقرية البضائع بالمطار والد الشهيد محمود عبد العزيز واللواء اسماعيل نبيه والعقيد محمد سامر والمقدم علي الخوانكي من العلاقات العامة بوزارة الداخلية .

ذكر أمني رفيع المستوي بالمطار أن الجثمان وصل علي الطائرة المصرية القادمة من لندن رحلة رقم ٧٨٠ , تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالمطار يضم الرائد إيهاب حسن والرائد شريف جودة مدير مكتب اللواء علاء الدين علي مدير امن المطار لسرعة انهاء الإجراءات وعمل استقبال يليق بالشهيد بالمطار وتسلم الجثمان والد الشهيد وتم نقله لمستشفي مدينة نصر لحين خروج جنازته .

 

جثمان ضابط الشرطة

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