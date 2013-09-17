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الخارجية الأمريكية: على"البشير" تسليم نفسه إلى لاهاى قبل زيارة نيويورك

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الخارجية الأمريكية: على"البشير" تسليم نفسه إلى لاهاى قبل زيارة نيويورك الخارجية الأمريكية: على"البشير" تسليم نفسه إلى لاهاى قبل زيارة نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس السودانى عمر حسن البشير، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، لحضور افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، مضيفة أنه "يتعين عليه عدم القيام بهذه الرحلة، لأنه متهم بجرائم حرب".
> ونقل راديو (سوا) الأمريكى الليلة، عن مارى هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها، إنه يتعين على البشير قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة، أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، التى أعلنت لائحة الاتهام بحقه.

وأشارت هارف إلى أن واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة، إلا "أننا نندد بأى جهد من جانبه لإتمام ذلك."

وامتنعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن التعقيب، عما إذا كانت واشنطن ستمنح البشير تأشيرة دخول أم لا.

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