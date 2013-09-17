الشؤون الاجتماعية: أوضاع «التأهيل» مُرضية.. وحقوق الإنسان: الكاميرات معطلة

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

في الوقت الذي تضع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصماتها النهائية لاعتماد تقريرها عن أوضاع النزلاء في مركز التأهيل الشامل في مكة المكرمة، تمهيدا للرفع بها للجهات المختصة بعد زيارة مفاجئة رصدت من خلالها عدة ملاحظات وتدني في مستوى الخدمات للنزلاء، قللت الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة من حجم المخالفات المرصودة، معتبرة أن أوضاع المركز مرضية وفقا لزيارات ميدانية سبقت زيارة فريق جمعية حقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستوفد لجنة خاصة للوقوف على تلك الملاحظات المعلنة. وأفاد الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد العيسى في حديث لـ«عكـاظ» أمس بأنه بعد الإطلاع على ما تم نشره بصحيفة «عكـاظ» حول زيارة فريق الجمعية الوطنية بحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة قام فرع الوزارة بأخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة جميع الملاحظات التي أشار إليها الفريق بخصوص المبنى وفريق العمل بالمركز، ومن ثم الرد على ما نشر، مؤكدا خلو المركز من أغلب الملاحظات التي ذكرها فريق الجمعية، مبينا أن فرع الوزارة يقوم بجولات وزيارات تتابعية على جميع المراكز ودور التأهيل الشامل بالمنطقة والبالغ عددها 21 مركزا لفحص جميع التجهيزات والخدمات، مشيرا إلى أن من هذه الجولات ما يكون مقننا ومجدولا بفترات زمنية محددة ومنها ما يكون مفاجئا استجابة للملاحظات والشكاوى التي تردنا عن تلك المراكز. وأوضح أن فريق الوزارة قام بزيارة لمركز تأهيل مكة لفحص المبنى ولم يتم رصد أيا من المخالفات التي ذكرتها إحدى الصحف بوجود مستعمرات للقوارض (الفئران) بالدور الأرضي للبناء، مبينا أن المبنى يحتوي على طابق واحد فقط وليس طابقين.وحول رفع المسؤول عن تأهيل مكة خطابات لوزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتغيير المبنى لعدم صلاحيته، ذكر العيسى بأن هذا النوع من المطالبات يرفع للإدارة المختصة بالوزارة لفحصه ومن ثم الرد عليه.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ«عكـاظ» صحة الملاحظات التي ذكرها فريق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن جميع كاميرات المراقبة التي تم وضعها داخل المركز معطلة ولا تعمل نهائيا، ما يؤكد عدم اهتمام القائمين على المركز بمراقبة أحوال النزلاء، وما يجري داخله من مخالفات وتجاوزات، خاصة أن هذه الفئة تتطلب متابعة ورعاية خاصة نظرا لظروفهم الصحية والعقلية، بالإضافة إلى وجود أسلاك كهربائية مكشوفة فوق المغاسل بدورات المياه ما يهدد سلامة النزلاء ويهدد صحتهم، مبينا بأن فريقا آخر من الجمعية سيقوم بزيارة للقسم النسائي للمركز لمعاينته ورصد المخالفات به من عدمها.«عكـاظ» بدورها أجرت اتصالا بمدير مركز التأهيل الشامل في مكة المكرمة موصل الشريف لزيارة المركز والتأكد من أوضاع النزلاء لكنه اعتذر طالبا مخاطبة الوزارة للسماح، وحين طلب تعليقه عن زيارة وفد جمعية حقوق الإنسان ورصده للملاحظات قال: «لا أملك صلاحيات الحديث لكم، تحدثوا مع مسؤولي الوزارة ونحن سنرد بطريقتنا على تقارير حقوق الإنسان».