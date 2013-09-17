مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث في مدارس جدة ورابغ وخليص

عبد الله غرمان (جدة)

تستعد مدارس البنات الحكومية والأهلية بجدة ورابغ وخليص لإقامة المرحلة الأولى من مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ الحديث النبوي في مرحلتها التاسعة لهذا العام.وبينت مصادر في تعليم جدة، أن المسابقة ستكون للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مبينا بأن المتوسطة الثامنة للبنات بحي الثغر ستحتضن مسابقة الطالبات في مرحلتها الأولى، حيث ستكون مسابقة طالبات الابتدائية في السابع والعشرين من جمادى المقبل والمتوسطة في الثامن والعشرين، بينما سيكون موعد مسابقة طالبات المرحلة الثانوية في الثاني من الشهر ذاته.الجدير بالذكر بأن مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، لحفظ الحديث تقام بشكل سنوي ويتم من خلالها إقامة التصفيات بين الطلاب والطالبات في المدارس على مختلف المراحل للترشح على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة ويتم تقديم جوائز مالية سخية للفائزين والفائزات وكذلك شهادات تقديرية.