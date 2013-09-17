وقع كل من الدكتور عاصم أبو المعاطى مدير مكتب التعاون الدولى ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة عين شمس، والمهندس وائل محمد ترك رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمشروعات والتجارة، اتفاقية تعاون بين الجامعة والشركة.

وتقوم الشركة طبقا للاتفاقية بتقديم عدد ثلاث منح لدراسة الماجستير بمركز الثورة الميكروبية بجامعة عين شمس، على أن يكون الدارس المتقدم حاصلا على مؤهل متخصص فى الميكروبيولوجى أو علوم الأغذية فى خلال الخمس سنوات الماضية منذ عام 2007م بتقدير جيد جداً، وللاستفادة من المنحة أن يكون الدارس متفرغاً تفرغا تاما للدراسة والبحث ويجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين المجتمع المدنى والجامعات فى مجال دعم البحث العلمى والتكنولوجيا بالجامعات وبالشراكة مع رجال الأعمال.