وكيل الأزهر: أكثر من 20 خبيرا يبحثون تطوير المناهج الدراسية اليوم

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن المشيخة تعقد اليوم الثلاثاء أول إجتماع للجنة العليا لتطوير المناهج الدراسية، بحضور خبراء من أساتذة جامعة الأزهر، وعين شمس، والمراكز المتخصصة، لإقرار خطة العمل لمشروع التطوير الشامل للمقررات الدراسية، وتشكيل اللجان النوعية للبدء فى دراسة المقررات بصورتها الحالية والسابقة عليها، لوضع الخطة المناسبة للمرحلة وما تفتضيه من تعديل بالحذف أو الإضافة أو الدمج لبعض المواد.

وأضاف شومان سيتم تكليف اللجان النوعية بإعادة الصياغة للمقررات الجديدة على الفور، متمنيا أن تكون الخطوة الأولى لنقلة حضارية تعيد للأزهر كامل مجده.

ويذكر أن اللجنة العليا هذه تضم أكثر من عشرين خبيرا، بالإضافة إلى وكيل الأزهر.