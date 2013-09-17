اليوم الأول: 5 نصائح في ' فانتازي ' أوروبا.. اجمع ميسي ورونالدو وصلاح في فريق واحد!

هل تلعب فانتازي دوري أبطال أوروبا؟ لو لا فلتبدأ معنا وسنعلمك الخطوات، ولو كانت إجابتك بنعم، فلترتب أفكارك مع 5 نصائح من FilGoal.com لتكوين فريقك حالا.

قواعد اللعبة: إختار قائمة من 15 لاعب في دوري الأبطال بأسعار محددة واحصل علي نقاط حسب آداء كل لاعب من حيث تسجيل وصناعة الأهداف والخروج بشباك نظيفة.

اولا سجل فريقك علي موقع الإتحاد الأوروبي الرسمي هنا

تعرف علي قواعد اللعبة بالتفصيل هنا

والآن، إلى الاختيارات للاسبوع الأول:

1- صلاح نصف ملعب!

يمكنك أن تختار صلاح، ليس لأنه "بلدياتك" أو لأنه "واد لعيب" ولكن...

أولا يجب أن نشكر موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم علي وجود صلاح أخطر مهاجمي بازل في مركز خط الوسط، فبذلك يمكنك أن تلعب بثلاثة مهاجمين بالإضافة إلي الجوهرة المصرية الذي يلعب دور متقدم أصلا في فريقه.

ولكن السؤال، هل اختار صلاح وهو سيلعب ضد تشيلسي خارج ملعبه؟

في الحقيقة أن صلاح أثبت كفاءة في المواجهات الثقيلة عندما تألق ضد توتنام وتشيلسي نفسه في الموسم الماضي ومن المتوقع أن يكون تحت منظار أندية أوروبا هذا الموسم.

ولكن ما يجعل صاروخ بازل حقا صفقة "ماتخسٌرش" أن سعره (6) معقول جدا ومركزه المتقدم يجعله مستحقا للمساومة ليكون أحد لاعبي الوسط الغير الاساسيين في فريقك.

2- الكابتن

اختيار "الكابتن" من أهم القرارات "الفانتازية"، لذلك من الأفضل ان يكون اختيارك في المضمون، إذن فنحن نتكلم عن لاعب هداف في فريقه، لايخرج من الملعب بتغيير إلا للضرورة، يسدد ركلات الجزاء، يصنع أهداف إن لم يسجل، فريقه من الكبار و"مابيفرقش معاه" خصم قوي أو ضعيف...

هل هو ساحر برشلونة أم ماكينة أهداف مدريد؟

من حسن الحظ أن برشلونة سيلعب مبارياته في يوم غير ريال مدريد، وبذلك يمكنك ان تعطي شارة القيادة لرونالدو أمام جالاتاساراي وإذا أخفق علي غير العادة، فلتذهب إلي "التنين الأرجنتيني" ميسي.

إذا كان لك رأي آخر وتري أن هناك لاعب أحق من أفضل هدافين في العالم فهذه وجهة نظرك ولكن المهم أن تختار كابتن سيلعب يوم الثلاثاء حتي يتسني لك فرصة اختيار لاعب آخر من فريقك في اليوم التالي إذا أخفق القائد.

3- ميسي ورونالدو مع بعض؟؟

الجميع سوف يواجه مشكلة أن ميسي ورونالدو "غاليين جدا"، لكن الأمر يستحق أن تلعب بالإثنين مع الإعتماد علي مهاجم ثالث قليل الثمن، أما في حالة ما إذا قررت أن تقوم بالمخاطرة الكبيرة و تستغني عن ميسي أو رونالدو أو الإثنين ، فالبدائل تكمن في: فان بيرسي – أجويرو – ماندزوكيتش - ليفاندوفسكي.

أما لو أردت أن تتجنب استراتيجية الإعتماد علي مهاجمين بسعر عالي أصلا، فأمامك جيرو (أرسنال) و جاكسون مارتينيز (بورتو) و ميركو فيوتشينيتش (يوفنتوس)و دافيد بيا (اتليتيكو).

ولكن هنا يجب عليك أن تعوض ذلك بخط وسط ناري معتمدا علي هذه الفرق: تشيلسي و بايرن و سيتي و يوفنتوس وريال مدريد.

4- خط الوسط والدفاع

من الأفضل أن تذهب للاعب الوسط الهداف الذي يضمن مكانه حتي في حالة ما إذا كان المدير الفني من هواة الRotation او التناوب في اختيار تشكيله في دوري الأبطال، ومن ثم فهناك فيدال يوفنتوس وتوريه سيتي وإيسكو مدريد وريبيري أو روبن من البايرن.

أما في الدفاع فعليك باللاعب الهجومي أو الذي يلعب لفريق كبير ينتظره مواجهة سهلة بعض الشئ، وهنا نتكلم عن ثلاثي إنجلترا مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي بالإضافة لليوفي.

5- انتظر حتي إعلان التشكيل

"فانتازي" أبطال اوروبا يتيح لك الفرصة لتتعرف علي التشكيل النهائي لفرق اليوم الأول قبل ساعة من إغلاق باب تسجيل فريقك، لذلك فبإمكانك أن تتجنب مفاجآت المدربين غير السارة.

فبدلا من أن تلعن جوارديولا بعد أن اختار تشكيلا غريبا للبايرن أمام سسكا موسكو أو تتسائل لماذا يجلس روني احتياطيا لمانشستر يونايتد ضد ليفركوزن...احسبها صح وتأني.