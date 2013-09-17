هيئة "بلان" تحتفل باليوم العالمى للسلام فى أسيوط الخميس القادم

قال الدكتور أيمن صادق مدير برامج هيئة بلان مصر، إن الهيئة انتهت من استعداداتها المكثفة للاحتفال باليوم العالمى للسلام تحت شعار "اختلافنا يكملنا" ، وذلك مساء الخميس القادم بحديقة "الفردوس" بأسيوط.

وأشار صادق أنه يشارك فى الاحتفالية أطفال أسيوط والجمعيات الأهلية، فضلاً عن نخبة من الفنانيين والمبدعين فى مختلف المجالات، موجهاً دعوته لكل الأطفال وأسرهم للحضور والاستمتاع بالعروض الفنية المتخصصة، والتى أعدتها هيئة بلان بالتعاون مع الكتاب والمخرجين والمبدعين فى مختلف التخصصات تأكيداً لثقافة السلام.

وأوضح رامى يوسف مسئول الإعلام، أن الهيئة تحتفل لأول مرة باليوم العالمى للسلام فى أسيوط، وذلك بهدف غرس وتأكيد ثقافة السلام وقيمه خاصة بين النشء والأطفال، وذلك من خلال ما سيشمله الاحتفال من ورش عمل وعروض مسرحية وغنائية، فضلاً عن فنون تشكيلية وتدريبات مفتوحة للأطفال زوار الحديقة العامة، لتعلم فنون التمثيل الصامت والدراما والرسم بالألوان، للتعبير عن حقوقهم الإنسانية.

وأشار رامى يوسف، إلى أن العروض المسرحية والإسكتشات الفنية، تلقى الضوء على إسهامات ومواقف وتجارب رواد ورموز السلام، ومنهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمهاتما غاندى، والأم تريزا، وقاسم أمين، وهدى شعرواى، وصلاح جاهين لما قدموه من إسهامات وأفكار وكلمات تمثل وجبة ثقافية دسمة للأطفال، للاستمتاع بمعانى السلام وقيمه النبيلة.

من الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للسلام هو احتفالية عالمية ودولية، دعت لها منظمة الأمم المتحدة عام 1981، وأقرتها للتطبيق عام 2001 بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اختيار يوم 21 سبتمبر من كل عام، وتعكف فيه كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتثقيف ونشر الوعى لدى الجمهور.