أخبار عاجلة

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هيئة "بلان" تحتفل باليوم العالمى للسلام فى أسيوط الخميس القادم

Google+ Print
هيئة "بلان" تحتفل باليوم العالمى للسلام فى أسيوط الخميس القادم هيئة "بلان" تحتفل باليوم العالمى للسلام فى أسيوط الخميس القادم

قال الدكتور أيمن صادق مدير برامج هيئة بلان ، إن الهيئة انتهت من استعداداتها المكثفة للاحتفال باليوم العالمى للسلام تحت شعار "اختلافنا يكملنا" ، وذلك مساء الخميس القادم بحديقة "الفردوس" بأسيوط.

وأشار صادق أنه يشارك فى الاحتفالية أطفال أسيوط والجمعيات الأهلية، فضلاً عن نخبة من الفنانيين والمبدعين فى مختلف المجالات، موجهاً دعوته لكل الأطفال وأسرهم للحضور والاستمتاع بالعروض الفنية المتخصصة، والتى أعدتها هيئة بلان بالتعاون مع الكتاب والمخرجين والمبدعين فى مختلف التخصصات تأكيداً لثقافة السلام.

وأوضح رامى يوسف مسئول الإعلام، أن الهيئة تحتفل لأول مرة باليوم العالمى للسلام فى أسيوط، وذلك بهدف غرس وتأكيد ثقافة السلام وقيمه خاصة بين النشء والأطفال، وذلك من خلال ما سيشمله الاحتفال من ورش عمل وعروض مسرحية وغنائية، فضلاً عن فنون تشكيلية وتدريبات مفتوحة للأطفال زوار الحديقة العامة، لتعلم فنون التمثيل الصامت والدراما والرسم بالألوان، للتعبير عن حقوقهم الإنسانية.

وأشار رامى يوسف، إلى أن العروض المسرحية والإسكتشات الفنية، تلقى الضوء على إسهامات ومواقف وتجارب رواد ورموز السلام، ومنهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمهاتما غاندى، والأم تريزا، وقاسم أمين، وهدى شعرواى، وصلاح جاهين لما قدموه من إسهامات وأفكار وكلمات تمثل وجبة ثقافية دسمة للأطفال، للاستمتاع بمعانى السلام وقيمه النبيلة.

من الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للسلام هو احتفالية عالمية ودولية، دعت لها منظمة الأمم المتحدة عام 1981، وأقرتها للتطبيق عام 2001 بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اختيار يوم 21 سبتمبر من كل عام، وتعكف فيه كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتثقيف ونشر الوعى لدى الجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر