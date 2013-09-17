«فريق طبي» لفحص أسنان طلاب 27 مدرسة بالحرس

سعاد الشمراني (الرياض)

دشنت الشؤون الصحية للحرس الوطني أمس برنامجها الوقائي المدرسي لصحة الفم والأسنان للعام الدراسي الجاري والذي يستهدف زيارة صفوف المرحلة الابتدائية للطلاب والطالبات في مدارس الوطني بالرياض وتزويدهم بالمحاضرات التثقيفية وعرض الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان والوقاية من التسوس.وقالت الدكتورة عبير السبيت مديرة البرنامج المدرسي لصحة الفم والأسنان إنه سيتم في هذه المرحلة زيارة 13 مدرسة للبنين و14 مدرسة للبنات وفحص جميع الطلاب والطالبات داخل عيادات الأسنان المتنقلة حيث قام فريق البرنامج مؤخرا بالتواصل مع مديري ومديرات المدراس وذلك لترتيب مواعيد الزيارات وذلك لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وذكرت أن فريق البرنامج الوقائي المدرسي لصحة الفم والأسنان سيقوم خلال زيارته للمدارس بتوزيع عدد من الهدايا والكتيبات وبعض الرسوم التوضيحية على الطلاب والطالبات والتي تتحدث في مجملها عن أهمية تنظيف الأسنان وضرورة الاهتمام بها. ولفتت إلى أن فريق البرنامج الوقائي المدرسي لصحة الفم والأسنان يتكون من 4 أطباء أسنان و4 ممرضين و2 مثقفين صحيين ويشرف على الفريق الدكتور علي الأحيدب رئيس خدمات الأسنان بالمنطقة الوسطة بالشؤون الصحية للحرس الوطني. وأوضحت السبيت أن البرنامج جهز خلال السنوات الماضية عيادات ثابتة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بالرياض، ومتنقلة تحتوي على 8 عيادات أسنان مجهزة بكل التجهيزات بما في ذلك عروض تثقيفية وتوعوية حديثة يمكن للطالب مشاهدتها أثناء عملية الفحص.