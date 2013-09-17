مصادرة ربع طن لحوم فاسدة في المزاحمية

سعود الخزيم (المزاحمية)

ضبطت بلدية محافظة المزاحمية، ممثلة في قسم صحة البيئة، خلال جولات تفتيشية قامت بها خلال الأيام السابقة 220 كجم لحوم مجهولة المصدر في إحدى الملاحم إضافة إلى ضبط دجاج لتحضير الشاورما بأحد المطاعم بالمحافظة لعدم التقيد بالزي الرسمي من قفازات وغطاء الرأس وتدني مستوى النظافة، وضبط مواد غدائية منتهية الصلاحية من أحد المحلات التجارية وتم تطبيق النظام بحق أصحاب المحلات. وأوضح رئيس بلدية محافظة المزاحمية داوود بن سليمان الفرهود أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة المطاعم والملاحم والأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية، لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها، خاصة أن المحافظة تشهد زوارا خلال الإجازة الأسبوعية من سكان العاصمة.