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«التناغم الأسري» على طاولة الغرفة التجارية

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«التناغم الأسري» على طاولة الغرفة التجارية «التناغم الأسري» على طاولة الغرفة التجارية

 عبدالله غرمان (جدة)

تستضيف قاعة ملتقى الأعمال بالغرفة التجارية بجدة، غدا من السابعة حتى التاسعة مساء ندوة بعنوان (التناغم الأسري)، التي تتناول عددا من المحاور الأسرية، وذلك بمشاركة الدكتور مسفر المليص استشاري في الجانب النفسي الأسري ورئيس اللجنة النفسية بالغرفة التجارية والمحاضر بالجامعة العربية بجدة، والمدرب سالم الغامدي المستشار الأسري ونائب رئيس اللجنة النفسية بالغرفة.وأوضح الملّيص أن الجلسة الأولى للندوة تتناول محاور عدة؛ أولها التعريف بالأسرة، وأركانها، وأنواعها، إضافة إلى أسس العلاقات، وبناء الحوار الأسري، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية تستعرض أسرار التناغم الأسري والتدريب الانفعالي وكيفية الاستثمار الأمثل مع الأسرة.

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