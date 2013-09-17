لقاء مفتوح لمدير جامعة المؤسس والطلاب

أحمد السلمي (جدة)

تنظم عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، لقاء مفتوحا يجمع مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، بطلاب الجامعة، للرد على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، والوقوف على القضايا التي تهمهم، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمسرح عمادة شؤون الطلاب.وسيحضر اللقاء وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث وجهت الجامعة الدعوة للطلاب لحضور اللقاء وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول العملية التعليمية في الجامعة، وطرح المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات وإزالة العراقيل والمعوقات التي قد تواجههم خلال دراستهم الجامعية.وأوضح الدكتور شارع البقمي المتحدث الإعلامي باسم الجامعة، بأن إدارة جامعة المؤسس دأبت على إجراء هذا اللقاء سنويا، مدا لجسور التواصل مع الطلاب، والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، بما يحقق لهم البيئة المناسبة للتحصيل العلمي، وبما ينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية وتوفير الجو الملائم للدراسة الجامعية.يذكر أن إدارة الجامعة تفتح كافة جسور التواصل مع أبنائها الطلاب، سواء عبر التواصل المباشر في مثل هذه اللقاءات أو عن طريق البريد الإلكتروني المباشر لمعالي مدير الجامعة، أو عن طريق منتديات الجامعة لمناقشة كافة القضايا التي تهم الطلاب في جامعتهم. ويصاحب فعاليات اللقاء معرضا يعرض على مسرح عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، للأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وعرضا مخصصا للسنة التحضيرية، ومشاهد مسرحية.