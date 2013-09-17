انطلاق الحملة الوطنية لتطوير التمريض

حسين هزازي (جدة)

تنطلق اليوم الحملة الوطنية المعنية بتطوير التمريض في المملكة، من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر لمدة يومين، بهدف انشاء مجلس تشريعي تمريضي من خلال انشاء جمعية مهنية تعاونية.وقالت صاحبة الفكرة والمشرفة على الحملة استشارية الباطنية الدكتور صباح ابو زنادة، انه سيتم تكوين مجموعات لدراسة قوانين واجراءات انشاء المجالس والجمعيات، وتكوين مجموعات اخرى لدراسة مختلف قضايا التمريض والرعاية الصحية والتي تتمحور حول اهداف المجلس والجمعيات المراد انشاؤها، والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق اهدافها، ورفع الوعي لدى الممارسين الصحيين والكوادر التمريضية والمسؤولين والمجتمع بدور التمريض للارتقاء بالرعاية الصحية.واضافت الدكتورة صباح ابو زنادة أن المحاضرات مقسمة الى مجموعات لعرض خطتها خلال 30 دقيقة، ومنها المجلس التشريعي برئاسة الدكتورة صباح أبوزنادة، اخلاقيات وسلوكيات المهنة ميساء مظهر، جودة التمريض شروق زكريا، صحة المرأة والطفل وافية القحطاني، حقوق التمريض برئاسة ابرار العمراني، تغير نظرة المجتمع للتمريض هديل الحكيم، ا?علام يامن مفربل، حقوق المرضى نسرين الغامدي، حلول لحملة الدبلوم بسمة برناوي، الجمعية التعاونية للتمريض فاطمة الذياب، التواصل محمد اللقماني، التعليم المستمر آ?ء جابر، دور التمريض المستقل إيمان عثمان، التوعية الصحية وجدان الهذلي، الجمعية المهنية للتمريض ميرفت ردنة.وأوضحت الدكتورة ابو زنادة، أن كل التمريض السعودي يمكنه الحضور للاجتماع من الساعة 3 إلى 7 مساء خلال يومي 17 و 18 سبتمبر 8 مجموعات في اليوم ا?ول و8 مجموعات في اليوم الثاني، وكل مجموعة لها 30 دقيقة منها 10 دقائق للعرض و 20 دقيقة مناقشة مفتوحة على خطة المجموعة.