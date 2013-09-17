الإعـلان عن 195 وظيـفــة بحــرس الحـدود

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر 195 وظيفة من وظائف المشروع البحري، مشيرة إلى أنها ترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع مواطنين حاصلين على مؤهلات بحرية تخصصية. وتضم الوظائف عددا من التخصصات الهندسية والفنية البحرية في كل من: (المديرية بالرياض، ومناطق مكة المكرمة، والشرقية، وجازان، وتبوك، والمدينة المنورة ، ينبع ، وعسير)، وفقا للشروط والمواصفات التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وبالنسبة لوظائف المهندسين البحريين أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات البحرية من جامعة معترف بها وفقا لمسمى الوظيفة مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين، أما بالنسبة لوظائف المدرسين في تدريس التخصصات البحرية أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها في التخصص المطلوب لمسمى الوظيفة مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين، وبالنسبة للمترجمين أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة معترف بها ويكون لديه إلمام بالمصطلحات البحرية وفقاً لمسمى الوظيفة مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين، وبالنسبة لوظائف المدربين أن يكون المتقدم حاصلا على كلية تقنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين وذلك وفقا للوصف الوظيفي لكل وظيفة. ويمكن الاطلاع على مسميات الوظائف والتخصصات على موقع المديرية العامة لحرس الحدود :( www.fg.gov.sa )على أن يكون تقديم الطلبات خلال الفترة من 16 إلى 23 ذي القعدة 1434هـ، بالمعهد البحري بجدة.