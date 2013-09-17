مخطط «برمة» على وشك التوزيع وتغييرات في الهيكلة الإدارية

أكد رئيس بلدية محافظة الحريق المهندس فهد بن غازي العتيبي على تنفيذ البلدية لعدد من المشاريع تتمثل في مشروع مطل الحريق، وتطوير منطقة السد، وتحسين المداخل الرئيسية بالمجسمات الجمالية.وأوضح في حواره مع «عكاظ» أن البلدية تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة القادمة ومن أهمها مشروع مطل الحريق وتطوير منطقة السد، إلى جانب إجراء بعض التغييرات في الهيكلة الداخلية للبلدية.كما أكد حرصه على تلبية كافة الاحتياجات البلدية والتي يتطلع لها المواطن والمقيم والزائر لمحافظة الحريق، وفيما يلي نص الحوار:• ما هي أبرز المشاريع والخطط التي تعملون على تنفيذها في محافظة الحريق؟.نعترف أن محافظة الحريق تفتقر لبعض اللمسات الجمالية وسنكرس جهودنا في الأشهر القليلة القادمة على العمل عليها حيث نخطط لوضع مجسمات جمالية داخل المحافظة وفي التقاطعات الرئيسة إضافة إلى مشروع تجميل لطريق الملك عبدالعزيز وبعض الطرق الأخرى الرئيسية في المحافظة، كما يوجد توجه الآن لتغيير طريقة الري التقليدية الحالية التي يتم من خلالها سقي الأشجار عن طريق الصهاريج حيث سنتخلص قريبا من «الوايتات» وسيتم وضع شبكة ري متكاملة وحديثة في جميع الشوارع والطرقات بحيث يكون السقي بشكل آلي ومنظم وبعيد عن العشوائية وسيوفر الكثير ويقلل من الهدر المائي، كما سيتم استخدام الثيل الصناعي في عدد من الأماكن في المحافظة وسيتم الاستعاضة به عن الثيل الطبيعي.• وماذا بشأن مداخل المحافظة؟.يوجد لدينا توجه لتطوير مدخلي المحافظة الرئيسيين وهما المدخل الشرقي والمدخل الغربي وبالأخص المدخل الغربي والذي يفتقر للكثير من الخدمات، وسنعمل في المستقبل القريب على وضع بوابات جمالية في المدخلين، كما سنعمل على إكمال ازدواج جزئية كبيرة من طريق الحريق الرين وإنارة جزء كبير من الطريق، مع وضع حديقة بالقرب من بوابة الدخول الغربية ويرجح أن تكون بالقرب من تقاطع طريق الصدر مع طريق الحريق الرين، حيث إن هذه المنطقة جميلة وتحتاج لبعض اللمسات البسيطة، فغرب الحريق تتوفر فيه إمكانية التوسع العمراني مستقبلا لوجود مساحات كبيرة فيه، والزائر لمحافظة الحريق من الجهة الغربية لا يلحظ أي تطور حاليا وسنعمل على تطوير المدخل خصوصا أن الطريق أصبح الآن شريانا رئيسيا يستخدمه الكثير من المواطنين من المحافظة وخارجها عند السفر لمكة المكرمة أو القادم منها أو من طريق الحجاز، ويتوقع أن تتضاعف أعداد مستخدمي الطريق بعد ربط المحافظة بطريق الحائر ــ الحوطة وطريق حرض والذي سيستخدمه بعض الخليجين للوصول للمشاعر المقدسة.إنذار مقاول المسلخ• عيد الأضحى المبارك يقترب والمواطنون في المحافظة يتساءلون عن وضع المسلخ الجديد خصوصا أن المسلخ القديم أصبح متهالكا، هل من جديد في هذا الخصوص؟.من المفترض أن المقاول قد أنهى أعمال المسلخ الجديد وقد شارف العقد على الانتهاء من دون إنجازه في الوقت المحدد للأسف، وقد تم إنذار المقاول أكثر من مرة وتم إعطاؤه مهلة أخيرة وإلا سيتم الرفع لسحب المشروع منه، الإشكالية التي نخشى منها هي أن تطول الفترة في حالة سحب المشروع من المقاول الحالي وتسليم العمل لمقاول آخر ولكن سنسعى جاهدين مع المقاول الحالي في إنهاء أعمال المشروع وعدم تأخره وقت أطول.• ما هي آخر مستجدات مشروع «مطل» الحريق؟.العمل جار على مشروع المطل الجنوبي لمحافظة الحريق وهناك العديد من الأفكار التي سيتم إضافتها على مشروع المطل الحالي ومنها وضع حديقة وجلسات عائلية وجلسات للعزاب ووضع نافورة كبرى في وسط الحديقة ووضع مسجد مع دورات للمياه وكذلك سيتم تهيئة أماكن في وسط الحديقة يمكن استخدامها كمقهى أو كافتيريا لتخدم رواد المطل والحديقة، وستتم سفلتة الطريق المؤدي له حيث إن الطريق الحالي المؤدي له طريق ترابي، كما تم في الفترة الماضية وضع أرصفة في أعلى المطل وتمت سفلتة الطرق فيها، وسيتم إكمال العمل فيه على عدة مراحل لحين الانتهاء منه وسيظهر في النهاية بمشيئة الله بشكل مميز، وسيشكل إضافة جمالية ومعلما جميلا للحريق وسيكون مكانا جاذبا للأهالي ولزوار المحافظة.اهتمام بصحة البيئة• ماذا عن صحة البيئة وصحة المواطنين وهل هناك اهتمام من البلدية بهذا الجانب؟.قمنا بحملات مكثفة خلال الشهرين الماضيين على عدد من المطاعم والبوفيهات ومحلات الخضار وأسواق التموينات وكل ما يتعلق بالغذاء وسنستمر بهذه الحملات لحين التأكد من التزام جميع المحلات للاشتراطات الصحية والبلدية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، والحملات لن تتوقف بمشيئة الله وسيتم تطبيق الغرامات والجزاءات ضد كل مخالف وسنقوم بإغلاق أي محل لا يلتزم بهذه الشروط ولا يعير لصحة المواطن أي اهتمام.• لماذا تأخر منح أراضي برمة للمواطنين على الرغم من تأكيد البلدية في وقت سابق بإنهائها، وماذا عن خدمات مخطط رميثان؟.أراضي مخطط «برمة» على وشك التوزيع وهي شبه جاهزة تقريبا، وسبب تأخير التوزيع يعود لبعض المشكلات الفنية على عدد من قطع المخطط وتتمثل في الزوائد المترية لبعض القطع والتي تحتاج لتثمين وخضوعها لتقييم السعر العادل للمتر، وحاليا هناك لجنة من ثلاث جهات وهي من المالية والبلدية والعدل وقد عقدت اجتماعات لها في هذا الخصوص وسيتم حل هذه الإشكاليات قريبا وتوزيع المنح لمستحقيها، أما بخصوص مخطط «رميثان» فيجري حاليا سفلتة عدد من شوارع المخطط ويتوقع أن ينتهي العمل منها خلال أشهر قليلة.تطوير منطقة السد• منطقة سد الحريق والتي تكتظ بآلاف الزوار أوقات الأمطار والسيول، هل من اهتمام بهذه المنطقة؟.بلا شك هناك توجه كبير من البلدية لتطوير هذه المنطقة وندرك أهمية هذه المنطقة للأهالي والزوار ولا شك بأن سد محافظة الحريق والذي يعتبر من أكبر السدود في المنطقة الوسطى يحتاج منا الكثير للعمل عليه وتطويره وفق تطلعات أهالي المحافظة وزوارها، ويوجد حاليا عدد من الأفكار لتطوير هذه المنطقة وسنسعى مع بعض الجهات لدينا لتطويرها، كما سنقوم بالتنسيق وعمل الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع مع فرع المياه بالمحافظة حيث إن هذه المنطقة تقع تحت تبعية وزارة المياه، ونثق بأننا سنجد كل التعاون منهم لتحقيق ما يتطلع له الجميع.• وماذا عن النظافة واستعدادكم لعيد الأضحى المبارك؟.تولي البلدية اهتماما بالغا في النظافة سواء في الأيام العادية أو في الأعياد مع الإشارة إلى أننا نكثف جهودنا في الأعياد والتي تشهد فيها المحافظة أعدادا كبيرة من الزوار، وقد تم دعم البلدية مؤخرا بعدد من العمال ليغطو النطاق الجغرافي الكبير للمحافظة، والحمد لله فالزائر للمحافظة يلحظ الاهتمام الكبير في النظافة وتميز المحافظة عن سواها في هذا الجانب.هيكلة الأقسام• علمنا عن تغييرات في هيكلة أقسام البلدية الداخلية، هل لنا أن نتعرف عليها؟.تم إحداث بعض التغييرات في الهيكلة الإدارية بالبلدية من أجل رفع كفاءة العمل والتغيير للأفضل ومن أبرزها تكليف الأستاذ تركي بن محمد الهزاني رئيسا للقسم الفني وتكليف الأستاذ خالد بن حمد الهزاني رئيسا للخدمات، وسيتم في الأيام القادمة إحداث بعض التغييرات الإدارية في بعض الأقسام والتي ستصب بمشيئة الله في مصلحة العمل وترتقي به، وسنعمل جاهدين بأن يكون جميع موظفي البلدية فاعلين ويؤدون أعمالهم بكفاءة أفضل لنرتقي بمنظومة العمل الإداري والتي بلا شك ستنعكس على المواطن بشكل إيجابي.• ماذا عن أبرز المشاريع لدى البلدية؟.نسعى حاليا لإكمال بعض المشاريع القائمة مثل مشروعات إنشاء أسواق للخضار والفواكه والتمور بالمحافظة ومشروع سوق اللحوم ومشروع سوق الأغنام إضافة لبعض مشاريع السفلتة والإنارة في المحافظة والمراكز التابعة لها وكذلك بعض مشاريع الصيانة والتي سنسعى لإكمالها قريبا، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الحالية مثل توسعة حديقة المدينة الجديدة وإكمال بعض الطرق الداخلية والانتهاء من أعمال الصيانة لبعض الطرق الرئيسية وتم وضع بعض اللوحات الإرشادية في عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة، كما يوجد مشوعات لدرء أخطار السيول لعدد من الأماكن بالمحافظة، كما سيتم بمشيئة الله الإفصاح عن (16) مشروعا جديدا للمحافظة ويتوقع أن يتم الإعلان عنها بمشيئة الله مع بداية السنة القادمة.• وماذا عن مشاريع المراكز التابعة للمحافظة؟.تم الانتهاء مؤخرا من بعض المشاريع كمشروع الساحة البلدية بمركز نعام وكذلك إنشاء حديقة بالقرب من سد لصاد إضافة لعدد من الأرصفة للمشاة في نعام والمفيجر وكذلك تم الانتهاء من عدد من أعمال السفلتة فيهما، كما سيتم سفلتة بعض الشوارع والطرقات في مراكز الربوة وأبورمل قريبا بمشيئة الله إضافة لعدد من المشاريع التي سيعلن عنها في حينه والتي تخدم ساكني هذه المراكز.تعاون الأهالي• هل هناك عوائق تحول أمام إنجاز ما تطمحون له؟.يوجد بعض المتطلبات لتنفيذ بعض المشاريع والخطط والتي سنسعى لتوفيرها وهي لن تعيقنا إن شاء الله ونثق بأن المسؤولين في الوكالة وفي أمانة المنطقة لن يألوا جهدا في سبيل توفيرها للمواطنين في محافظة الحريق، ونثق تمام الثقة بأن جميع مسؤولي البلدية وعلى رأسهم معالي الوزير منصور بن متعب وأمين المنطقة حريصون على إنجاز كل ما من شأنه خدمة المواطن في شتى أنحاء المملكة عموما ومحافظتنا خصوصا.• ما هي الكلمة التي توجهها لعموم المواطنين في محافظة الحريق؟.أتمنى من جميع المواطنين في محافظة الحريق أن يتعاونوا جميعا لما فيه الصالح العام للمحافظة وأن يبتعدوا قدر الإمكان عن الطلبات غير المجدية، كما نأمل من بعض الأشخاص الابتعاد عن المعارضات غير المجدية، كما نرحب بأي تواصل أو مقترحات تخدم المحافظة سواء ما يتم تقديمها عن طريق المجلس البلدي أو عن طريق البلدية، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن نوفق للارتقاء بمحافظة الحريق وأن نسهم في رقيها وتطورها ونحقق ما يتطلع له أهالي الحريق جميعا.إعلان - Ads إعلان - Ads