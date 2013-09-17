تفعيل النظام الإلكتروني بمحكمة الطوال

أحمد الجبيلي (جازان)

فعلت وزارة العدل نظام المحاكم الالكتروني في المحكمة العامة بمحافظة الطوال بمنطقة جازان، حيث تم تفعيل النظام الكترونيا وربطت جميع أجهزة المحكمة، وفعلت إصدار الصكوك الكترونيا ودعمت الشبكة الالكترونية في كافة مكاتب المحكمة القضائية وربطها بجميع أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الالكترونية.هذا وتم ربط الشبكة الالكترونية كاملة في المحكمة بمركز المعلومات بالرياض.وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.وذكرت وزارة العدل أنها تعمل على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الالكترونية في مجالات كافة أعمال الدوائر الشرعية، مشيرة إلى أنه تم دخول النظام التقني في أكثر من 142 جهة شرعية بمختلف مناطق المملكة.وأكملت العدل أن التحول لاستخدام التقنية يأتي كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتطوير مرفق القضاء.