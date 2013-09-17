أمير الباحة يدعو إلى دراسة أوضاع الطرق بالقطاع التهامي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه في الإمارة أمس بمدير عام الطرق والنقل بالمنطقة ومحافظي المخواة وقلوة، لمناقشة أوضاع الطرق بالقطاع التهامي التي تربط القرى مع بعضها، والطرق الرئيسية والزراعية التي تمر بعدد من الأودية والشعاب، حرصا من سموه على سلامة مرتادي تلك الطرق وربطها بمواقع التجمعات السكانية للقرى الواقعة بالجبال والأودية بصوره آمنه وسليمة، ودرء مخاطر السيول وما ينجم عنها من عوائق.ودعا سموه خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل من أجل دراسة أوضاع الطرق بالقطاع التهامي وفق طبيعة المعطيات الجغرافية لتلك الأجزاء، مشيرا إلى ما أنفقته الدولة -أيدها الله- من جهد ومال على مشاريع الطرق بهدف تحقيق راحة وسلامة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بكل يسر وسهوله وأمان.وبين سمو أمير منطقة الباحة أهمية اتخاذ الخطوات والدراسات العملية التي تمنع من تعرض عابري تلك الطرق لأي مخاطر تلحق الأذى بهم، منوها بجهود وزارة النقل التي تبذلها في سبيل تحقيق شبكة من الطرق التي ربطت القرى ببعضها، إضافة إلى الطرق الرئيسية التي تربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها.بعد ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل من مدير عام الطرق عن الجهود المبذولة حاليا في سبيل التحضير للوسائل والسبل التي تحد من تساقط الصخور والأتربة على الطريق عند هطول الأمطار، مطلعا سموه على عدد من الخرائط التوضيحية التي تجسد جهود إدارة النقل في متابعة أعمال الصيانة للمنحنيات والطرق الزراعية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من مرئيات ومقترحات المحافظين بقطاع تهامة حول الطرق، والاستئناس ببعض الآراء التي تلبي متطلبات المواطنين.وأكد سمو أمير المنطقة في نهاية الاجتماع على أهمية إعداد جدول زمني يسهم في انجاز أعمال الصيانة والسلامة للطرق قبل حلول موسم الشتاء، مع مراعاة تنفيذ مشاريع الطرق حسب الأولوية والأهم في الأهم، مشيرا سموه إلى عزمه على القيام بجولات ميدانية لجميع المواقع للاطلاع على سير العمل وما أنجز وأعد من الأعمال، راجيا للجميع التوفيق وللمواطنين السلامة.في جانب ثان، استقبل الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه أمس الشاب بندر سعيد الزهراني الذي تعرض لحادث مروري أليم خلال شهر رمضان الفائت، ودخل في غيبوبة شفي بعدها.وتعود تفاصيل أسباب زيارة الشاب لسموه بالمكتب الى أنه أثناء قيام سمو أمير المنطقة بزيارة المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة توقف طويلا عند الشاب بندر الذي كان في غيبوبة كاملة وناقش سموه طبيبه المعالج عن حالته، حيث أعطى توجيها للمسؤولين بالمستشفى والشؤون الصحية بإعطائه الرعاية الكاملة وتزويد سموه بتقارير عن حالته أولا بأول وقبل أن يهم بمغادرة غرفة المريض قال لذويه «إن شاء الله أسابيع وهو يتماثل للشفاء وإما زرته أو زارني»، وبالفعل لم يكن ذلك على الله بصعب فتماثل الشاب من غيبوبته الكاملة، وقام بزيارة سمو الأمير بمكتبه، واستقبله سموه فرحا بشفائه.من ناحية أخرى، استقبل أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة أمس، القنصل العام الأمريكي لدى المملكة آن سارة كاسبر، والوفد المرافق لها، التي تزور المنطقة حاليا.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالقنصل الأمريكي، مشيدا بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وعبرت القنصل الأمريكي من جانبها عن بالغ سعادتها وسرورها بزيارة منطقة الباحة، وما لمسته من معالم التطور والبناء في المنطقة، وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريس.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.إعلان - Ads إعلان - Ads