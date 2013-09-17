توسعة مستشفى البكيرية إلى 185 سريرا

بندر الحمر (بريدة)

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز بأن بدء العمل في مشروع التوسعة الجديدة لمستشفى البكيرية العام، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يجري حاليا تجهيزه بأحد التجهيزات الطبية وفق أعلى المواصفات الحديثة.وأشار الدكتور الخراز، الذي وقف ميدانيا صباح أمس الأول على سير العمل بالتجهيز للتوسعة الجديدة، إلى أن هذا المشروع تكمن أهميته في رفع السعة السريرية للمستشفى إلى 185 سريرا، مضيفا أن الدور الأرضي سيكون مخصصا لقسم الطوارئ فيما سيكون الدور الأول لأقسام التنويم وقسم العناية المركزة الذي تبلغ سعته 13 سريرا.وبين أن صحة القصيم تسعى إلى تشغيل هذه التوسعة الجديدة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من التجهيزات الطبية ودعمها بالكوادر الطبية المؤهلة وعلى درجة عالية من الأداء والجودة من مختلف التخصصات الطبية.وشدد الدكتور الخراز على أهمية الحرص في تجويد الأداء وخدمة المرضى بالشكل الأمثل وبجودة عالية؛ لأن الدولة أعزها الله سخرت كافة الإمكانيات لخدمة المواطن، ونحن نفخر ولله الحمد بخدمة أبناء هذا الوطن الغالي.وكان الدكتور الخراز قد تفقد بحضور مساعدي المدير العام مشروع التوسعة الجديدة لمستشفى البكيرية العام والذي تبلغ سعته السريرية 50 سريرا ليرفع السعة السريرية للمستشفى إلى 185 سريرا، حيث قدم مدير المستشفى والقطاع الصحي بمحافظة البكيرية خالد بن فراج العنزي شرحا وافرا عن أبرز الأعمال المنجزة في التجهيزات الطبية ومحتويات ومكونات المبنى.بعد ذلك، ترأس الدكتور الخراز اجتماع مساعدي المدير العام في قاعة الاجتماعات بمستشفى البكيرية، حيث استعرض المدير العام ملخصا للقاء التشاوري الذي عقده وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة وأبرز المواضيع التي تطرق لها اللقاء، بعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع.