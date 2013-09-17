أنباء عن تقديم صفوت النحاس دعوى قضائية لعودته رئيساً للتنظيم والإدارة

قالت مصادر رسمية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز الأسبق، والذى تمت إقالته فى 4 أكتوبر 2012 من جانب الرئيس المعزول محمد مرسى، قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطلب فيها عودته إلى رئاسة الجهاز، بسبب قيام الرئيس السابق بإنهاء مدة خدمته التى جددها المجلس العسكرى لمدة عام بعد الثورة، بالمخالفة للقانون ودون أن يوجه إليه أى اتهامات بالفساد ثبت صحتها.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن صفوت النحاس تعرض لظلم كبير من جانب نظام الإخوان، خاصة بعد إنهاء تكليفه برئاسة الجهاز قبل انتهاء المدة القانونية لترك منصبه.

يذكر أن قرار إقالة النحاس الصادر من رئاسة الجمهورية جاء فيه تكليف جيهان عبد الرحمن أمين عام الجهاز بتسيير أعماله لحين تعيين رئيس جديد.

كان الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقال، أكد فى تصريحات سابقة أن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالته من منصبه كان بمثابة "مفاجأة" غير متوقعة، لافتاً إلى أن الأمور مع مؤسسة الرئاسة كانت تسير بشكل جيد، ولم يكن هناك أى خلافات تذكر، مؤكداً أنه كان يعتزم عدم التجديد فى منصبه قبل صدور قرار الإقالة.