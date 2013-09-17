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إلقاء “مفرقعات نارية” على السور الخارجي للبيت الأبيض

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إلقاء “مفرقعات نارية” على السور الخارجي للبيت الأبيض إلقاء “مفرقعات نارية” على السور الخارجي للبيت الأبيض

ذكر أمن الرئاسة الأمريكية إن رجلا ألقى مفرقعات نارية على السور الخارجى للبيت الأبيض من الناحية الشمالية أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات من حادث إطلاق نار أسفر عن وقوع 13 قتيلا فى العاصمة الأمريكية.

 

وبحسب وكالة رويترز أعلن متحدث باسم أمن الرئاسة الأمريكية، إن رجال أمن البيت الأبيض أمروا الصحفيين بالدخول إلى داخل المبنى بعد القاء المفرقعات النارية على السور.

 

وفى ظل رفع حالة التأهب بالعاصمة واشنطن عقب حادث إطلاق النار الذى وقع فى وقت سابق من اليوم كان رد الفعل على القاء المفرقعات النارية فوريا.
> وذكرت بعض التغريدات أن دوى طلقات نارية سمع وقال المتحدث باسم أمن الرئاسة الأمريكية إيد دونوفان “لم تطلق أعيرة نارية خارج البيت الأبيض.”

 

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