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على الحجار: أغنية "إحنا شعب وأنتو شعب" تنتقد المتاجرين بالدين

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على الحجار: أغنية "إحنا شعب وأنتو شعب" تنتقد المتاجرين بالدين على الحجار: أغنية "إحنا شعب وأنتو شعب" تنتقد المتاجرين بالدين

قال المطرب على الحجار، أن أغنيته الأخيرة "إحنا شعب وأنتو شعب"، لا تدعو إلى التفريق بين أبناء الشعب المصرى على الإطلاق، ولكنها موجهة للذين يتخذون من الدين تجارة لهم ويرهبون الشعب.

وأضاف الحجار خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً"، الذى يذاع على قناة دريم2، أنه ليس ضد الانتماءات الدينية بل وتجمعه صداقات من مختلف هذه الجماعات، ولكنه ضد خلط الدين بالسياسة.

وأضاف "معروف أن السياسة نجاسة والدين طهارة، والخلط بينهما ليس صحيحاً ويفسد الأمور".

وأكد الحجار أنه ضد المصالحة مع من قاموا بتقسيم البلاد خلال عام من حكمهم، وتسببوا فى قتل العديد من أبناء الوطن، مشيراً إلى أن من فرح بقرب الأسطول الأمريكى من الحدود المصرية وقاموا بالتكبير، لهم رب بخلاف الرب الذى نعبده.

وأكد الحجار أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، قام بدور عظيم، وواجه الجميع من أجل الحفاظ على واستجاباً لطلب الملايين من الشعب المصرى.

يذكر أن انتقادات واسعة استقبلها المطرب على الحجار عقب تقديمه لأغنية "إحنا شعب وأنتو شعب" من قبل التيارات الإسلامية وصلت إلى حد صدور فتوى بتكفيره.

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مصر 365

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