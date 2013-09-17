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«تكنولوجيا المعلومات» يستضيف الأنظمة الآلية للجهات الحكومية

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«تكنولوجيا المعلومات» يستضيف الأنظمة الآلية للجهات الحكومية «تكنولوجيا المعلومات» يستضيف الأنظمة الآلية للجهات الحكومية

>أعلن مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع، عن قيام الجهاز بوضع وتنفيذ خطط احترازية لضمان استمرار العمل في الانظمة الآلية التابعة للجهات الحكومية، في مركز البيانات الوطني التابع له، كخطوة أولى لضمان توفير الخدمات الحكومية الآلية بشكل مستمر وبكفاءة عالية، ما يحد من الآثار السلبية التي قد تؤثر على عمل تلك الانظمة أو تعيق فعاليتها.
> وأكد السريع استيفاء هذا الموقع لكافة متطلبات تشغيل الانظمة الآلية، حيث تم تجهيز المركز بأحدث الانظمة وبما يتفق مع المعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن بما فيها متطلبات واجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذه الحالات.
>ووصف السريع هذه الخدمة بالخطوة «الاستباقية»، والخطة «الاحترازية» التي سيتم فيها ربط الأجهزة التابعة للجهات الحكومية في موقع مركز البيانات الوطني مع مراكز المعلومات الرئيسية التابعة لها، من خلال الكويت للمعلومات.
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