مبادرة للحد من فيروس الالتهاب الكبدى وتطوير بنوك الدم بـ42 مليون جنيه

ذكر الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن هناك مبادرة للحد من انتشار فيروس سى، وتطوير بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة بتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والشركة المصرية للاتصالات فى خطوة رائدة تعكس الحرص على خدمة المواطن المصرى.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والمجموعة المصرية للاتصالات ومؤسسة مصر الخير اليوم، بحضور الدكتور على جمعه مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية للمصرية للاتصالات، والدكتور صلاح شادى الرئيس التنفيذى لقطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

وأثنى الدكتور على جمعة على هذه المبادرة الرائدة وهدفهما النبيل بالتخفيف عن المرضى ومحاصرة هذا الوباء الذى بات يهدد حياة ملايين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير ودعم منشآت الدم، حتى تعمل بكفاءة وجودة عالية وتقدم خدمات آمنة لجموع المصريين.