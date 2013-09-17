تعليمات لمريض القدم السكرى قبل الطواف فى الحج

ينصح الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى، يجب على المصاب بالسكر تقليم الأظافر بعناية فائقة، كى لا يتسبب بجرح الأصابع، ويجب لبس الأحذية الواسعة واللينة وخاصة إذا كانت نسبة الإحساس فى القدمين أقل من المعدل الطبيعى.

كما يجب الحرص على ألا تقع القدمان إلا على مكان نظيف وخالٍ من أى مواد مؤذية بالقدمين ولا بد من الحرص على حمل بطاقة تعريفية توضح إصابته بمرض السكر وكمية العلاج التى يستخدمها.

يضيف دكتور مطر لا بد من تناول وجبة خفيفة مع كمية السوائل أو الماء قبل البدء بالطواف والسعى وحمل قطعة من الحلوى أو السكر لاستخدمها عند الشعور بأعراض انخفاض السكر مباشرة، والابتعاد عن المناطق المزدحمة قدر الإمكان، وقياس نسبة السكر قبل البدء بالطواف والسعى وبين أشواطهما، فإذا كانت نسبة السكر فى الدم أقل من المعدل الطبيعى أن يتناول شيئا "محلى" ويجب عليها التزام الراحة لمدة لا تقل عن 20- 15 دقيقة ويعاد بعدها فحص السكر فى الدم، فإذا كان طبيعيّاً فلا بأس من البدء فى الطواف والسعى، أما إذا كانت نسبة السكر منخفضة، فيجب أن يكرر تناول شىء محلى مرة أخرى قبل البدء بالطواف.