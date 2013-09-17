دكتور مجدى يؤكد أهمية البيئة المحيطة فى التحصيل الدراسى

يعقد الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة, زميل معهد الطفولة بجامعه عين شمس، ندوة طبية جديدة حول صحة الأطفال فى بداية العام الدراسى الجديد, وذلك اليوم الثلاثاء بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

من جانبه أشار الدكتور مجدى، إلى أن أهمية توفير بيئة دراسية صحية للطلاب فى بداية العام الدراسى, وذلك لتجنب انتقال العدوى للأمراض المختلفة، ويؤكد أن البيئة المدرسية لها دور كبير فى حياة الأطفال، فهم يتأثرون بها ويؤثرون فيها, ومع بداية العام الدراسى الجديد, آن الأوان لرد الاعتبار للبيئة المدرسية.

ومن المقرر أن يناقش الدكتور مجدى بعض المحاور بالندوة، من بينها أهمية التأكد من سلامة الأتوبيس المدرسى مع تقديم عشرة فوائد لحديقة المدرسة, فضلاً عن الحديث عن التغذية المدرسية وأهميتها.

كما سيناقش دكتور مجدى الدور الهام للرياضة المدرسة, وكيفية تجنب الربو فى البيئة المدرسية, وخطورة ثقل حقيبة المدرسة على العمود الفقرى لطلاب المدارس, فضلاً عن التربية البيئية والمشاركة المجتمعية.

ويشارك دكتور مجدى بالندوة الدكتور على الألفى وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الأساسى عن قضية الإتاحة وتوفير فرصة للتعليم لكل طفل فى مصر, وتقبل الطفل للمدرسة.

كما سيشارك الدكتور جمال شفيق رئيس قسم الدراسات النفسية بمعهد الدراسات العليا للطفولة عن البيئة النفسية فى المدرسة.