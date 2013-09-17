الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية تزيد من خصوبة من يعانون من تكيس المبايض

يعتبر تكيس المبايض من الأمراض والإصابات التى تؤجل الحمل، وتقلل من خصوبة المرأة، فكيف يمكن من خلال الأطعمة، أن تقومى بزيادة الخصوبة.

تقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية أمراض نساء وتوليد، إن مرض تكيس المبايض هو عبارة عن حالة من التسبب فى اضطراب لعملية الإباضة أو إنتاج البويضات بالرحم، وينتج عنها وجود خلل فى الدورة الشهرية للمرأة.

وأضافت أن تكيس المبايض هناك نسبة كبيرة من الإصابة تكون وراثية، وتعالج تلك الحالات من خلال الاعتماد على الأدوية التى تقلل من نسبة الجلوكوز بالدم، مما يخفض من إنتاج الأنسولين بالدم، مما يزيد من فرص الخصوبة.

كما ينصح النساء اللائى يعانين من مرض تكيس المبايض، ضرورة الحفاظ على الوزن المثالى، وذلك من خلال المحافظة على نسبة إنتاج الأنسولين فى السكر، والذى يسبب زيادته فى تقليل فترة الخصوبة بالرحم.

وأكدت رحاب إن زيادة السعرات الحرارية فى وجبة الفطور، وتقليل الوحدات السعرية فى الغذاء والعشاء، لأنه فى الصباح زيادة السعرات الحرارية تقاوم زيادة فرض الأنسولين وتقليلها فى المساء يؤدى إلى وجود توازن بالأنسولين بالجسم، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الإباضة للمرأة، ويزيد من فرصتها بالحمل.

وأشارت إلى أن فى حالات الإصابة الشديدة أصبح بالإمكان إجراء جراحة من خلال استخدام المناظير الطبية، والتى لا تسبب أى آلام على الإطلاق، وتسمى بجرحات اليوم الواحد، ولكن نسبة نجاحها تزيد قليلا عن 65% .