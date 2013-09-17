اختفاء طالبة من أمام منزلها ببورسعيد بعد عودتها من “درس خصوصي”



> تقدم مواطن بمدينة بور فؤاد بلاغ إلي مدير أمن بورسعيد نجلته في ظروف غامضة أمس الأحد بعد عهودتها من الدرس .

كان العقيد محمد والي رئيس وحدة البحث الجنائي ببورفؤاد تلقى إخطارًا من مأمور قسم بورفؤاد يفيد بقيام سامى سعد شطا موظف بتحرير محضر بمركز بقسم شرطة بورفؤاد باختفاء سجود سامى سعد شطا 15 سنة طالبة بالصف الثالث الاعدادي و هى في طريق عودتها لمنزلها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابها.

على الفور تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالفحص والتحري حول االواقعة .

و كانت إحدي زميلات الطالبة قد أكدت أنها تركتها عند منزلها، وأكد جيران للطالبة أن شوهدت في الشارع أمام منزلها قبل اختفاءها .