تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالوادى الجديد‎

تمكنت قوة مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد بقيادة اللواء جمال فهمى المشرف على مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط والمقدم أحمد عثمان مأمور مركز الداخلة والمقدم سماحة عبدالرحمن رئيس مباحث الداخلة ، وبالتنسيق مع سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة من تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أرض الدولة بقرى الموهوب والهنداو ومدينة موط تقدر مساحتهم بحوالى 31000م وذلك بتجريف الأراضي المتعدي عليها واقتلاع الزراعات المتواجدة بها.

كما تم تنفيذ الحكم رقم 49 الصادر من محكمة الدخلة بتمكين المواطن “زكريا م ح” من الأرض الصادر لها الحكم ضد “صابر ز ع” ، جملات م ج بمساحة 1400 م بقرية الموشية والحكم رقم 1540 الصادر من محكمة الدخلة بتمكين المواطن “عثمان .م .م” من الأرض الصادر لها الحكم ضد” فتحى .م .ح” وآخرين بمساحة فدان وخمسة قراريط بقرية القصر.

كان اللواء أحمد سليمان، مدير أمن الوادى الجديد قد أصدر توجيهاته لقوات أمن الوادى الجديد وأقسام الشرطة ومركز شرطة الداخلة بتنفيذ قرارات الإزالة والتمكين الصادرة من الوحدات المحلية ومحكمة الداخلة بشأن التعديات على مساحات الأراضى التى تمتلكها الدولة .