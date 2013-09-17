شمس الكويتية توثّق حسابها الرسمي الجديد في "تويتر"

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 16-09-2013 17:28

بعد أن تعرض حسابها القديم للسرقة قبل عدة أشهر، أنشأت الفنانة الكويتية شمس حسابًا رسميًا جديدًا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقامت بتوثيقه رسميًا وحمايته من أي اعتداء أو سرقة من الجهات الإدارية لشبكة "تويتر" الرئيسية، وأصبح معتمدًا لديها بشكل رسمي تحت عنوان @shamsOfficial والتي بدأت التواصل مع جمهورها ومتابعيها المغردين من خلاله بشكل يومي بعد الانقطاع في الفترة الماضية بسبب "تهكير" الحساب القديم.

وذكرت شمس أن مسألة "توثيق" الحساب وتسجيله رسميًا في "توتير" يتم العمل به لصالح المشاهير والشخصيات من الرؤساء والسياسيين والفنانين والأدباء ضمن شروط معينة من إدارة "تويتر" نفسها، ومن ميزاته تقديم الحماية الخاصة للحساب الذي لا يمكن سرقته أو "تهكيره" من أي جهة كانت، حيث يخضع لوسائل حماية خاصة جدًا لا يمكن اختراقها بتاتًا.

وعليه تدعو الفنانة "شمس" التي بدأت العمل على تجهيز أغنيات ألبومها الغنائي المقبل، على متابعة أخبارها والتواصل معها من خلال الحساب الجديد @shamsOfficial والذي تلتقي به يوميًا مع "سنافرها" حسبما تحب أن تطلق على جمهورها ومتابعيها "الفانز" في جميع أنحاء الوطن العربي، والتي تعتبرهم من أهم الركائز التي تعتمد عليهم دائمًا في الاستمرار والمواصلة في طريق الفن.

هذا ومن جهة أخرى، أحيت شمس خلال الفترة الماضية حفلاً غنائيًا "فرح" لصالح إحدى العائلات الكويتية في الكويت، وقدّمت بعد الحفل تهنئتها الخاصة عبر حسابها في "تويتر" الجديد، بعد أن قدّمت أهم أغنياتها في الحفل الذي أحيته وحدها منفردة.